ВМС Украины нанесли удары по 50 военным объектам России: итоги 2024 года

Подразделения Военно-Морских Сил Украины в прошлом году нанесли десятки успешных ударов по около 50 военным объектам России. Среди пораженных целей – аэродромы, склады боеприпасов, объекты ПВО и логистические узлы, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Он также назвал ключевые цели и приоритеты на 2025 год.

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ВМС Украины уничтожили ключевые объекты РФ за 2024 год

В течение 2024 года подразделения Военно-Морских Сил Украины нанесли десятки успешных ударов по около 50 российским военным объектам.

Среди пораженных целей – военные аэродромы, склады боеприпасов и топлива, места хранения и производства дронов-камикадзе "Шахед", объекты систем противовоздушной обороны, логистические узлы и предприятия оборонно-промышленного комплекса России, в частности на временно оккупированной территории Крыма.

По словам Алексея Неижпапы, украинские военные продолжают использовать все имеющиеся средства, чтобы уничтожать врага и ослаблять его боевые возможности.

Провел совещание по итогам деятельности ВМС ВС Украины за 2024 год. Заслушал доклады о результатах боевой работы, защите портов и побережья, противоминные мероприятия, функционирование морского коридора, противовоздушную оборону, укомплектование подразделений и подготовку личного состава,

– отметил Неижпапа.

Отдельное внимание вице-адмирал обратил на работу авиационной разведки. По его словам, за год было выполнено почти 700 часов полетов, во время которых обнаружили около 400 целей врага. Эти данные стали основой для планирования боевых операций.

Это подчеркивает важность внедрения новых технологий и расширения использования беспилотных систем для выполнения как разведывательных, так и ударных задач,

– добавил командующий.

Действия ВМС значительно усложнили России использование ее главной военно-морской базы в оккупированном Севастополе. Черноморский флот России вынужден был отвести большинство своих кораблей, в частности носители ракет "Калибр", в Новороссийск.

В то же время украинские военные остановили свободное маневрирование российских кораблей в Азовском море, заставив их отступить к базам в Краснодарском крае.

Среди ключевых достижений – обеспечение функционирования морского коридора, что позволило стабильно экспортировать миллионы тонн украинского зерна. Это не только поддержало экономику страны, но и усилило глобальную продовольственную безопасность.

На 2025 год ВМС определили приоритетные задачи. Среди них – обеспечение качественной подготовки военнослужащих, которая является важным условием для сохранения их жизней, а также расширение применения беспилотных систем для эффективного выполнения боевых задач.