В Черном море еще одна катастрофа для россиян – тонет плавучий кран: впечатляющее видео

В Ялтинской бухте, возле берега, произошла серьезная авария. Плавучий кран оказался в эпицентре стихийного бедствия.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Крымский ветер. Из-за мощных волн и порывов ветра его стрела уже оказалась под водой, а сам кран получил серьезные повреждения.

Читайте также Украина уничтожила российский поезд с 40 цистернами горючего на 4 миллиона долларов, – источники

Кран не выдержал стихии

На кадрах, обнародованных очевидцами, видно, как кран наклоняется под ударами волн, а его стрела падает в воду. Буксир пытается отбуксировать судно в Ялтинский морпорт, но ситуация остается критической. Потери объекта уже очевидны – он почти целиком затонул.

В Ялте плавучий кран получил серьезные повреждения: смотреть видео

Остается в тайне, почему плавучий кран не вывели в порт до начала шторма.

Ялтинский плавучий кран под водой: смотреть видео

По информации местных, штормовое предупреждение было объявлено еще несколько дней назад. Крымчане также обратили внимание на то, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы работу по подготовке судна к шторму начали вовремя.

К слову, в воскресенье, 15 декабря, в Черном море произошло сразу несколько аварий с российскими танкерами. В результате чего произошла утечка нефти.