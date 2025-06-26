ГУР разбило российскую ПВО С-400 в Крыму: уничтожены радары и пусковая установка

Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР уничтожили ключевые элементы российской ПВО С-400 в оккупированном Крыму. Под удар попали радары управления, обнаружения целей и пусковая установка.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины нанесли очередной точечный удар по российским системам ПВО С-400 на территории временно оккупированного Крыма.

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ГУР уничтожило радары С-400 в Крыму

На опубликованных видео видно боевую работу украинских дронов по критически важным компонентам вражеской противовоздушной обороны.

ГУР разбило российскую ПВО С-400 в Крыму: смотреть видео

На этот раз под удар попали сразу две многофункциональные радиолокационные станции управления 92Н2Е, две РЛС обнаружения 91Н6Е, а также пусковая установка С-400 "Триумф".

Эти радары являются ключевыми элементами российских зенитно-ракетных комплексов. Без них система ПВО теряет способность обнаруживать и поражать воздушные цели.

По данным разведки, операция стала очередным шагом в системном ослаблении вражеской обороны на полуострове. ГУР анонсирует дальнейшее уничтожение российских военных объектов до полной деоккупации Крыма.