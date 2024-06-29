Защитники показали, как пылает техника оккупантов. Добавили, что мастерство спецназовцев СБУ можете оценить на видео, передает 24 Канал.

Обратите внимание СБУ уничтожила более тысячи вражеских танков: большинство – на начальных рубежах к наступлению

Бойцы СБУ уничтожают российские системы ПВО

Среди подстреленных спецназовцами целей, в частности:

4 зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2",

3 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

1 один зенитно-ракетный комплекс "БУК".

Кстати, если хотите вместе с СБУ жечь технику оккупантов, заполните анкету и выбирайте направление, где можете быть наиболее эффективными.

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Как СБУ охотится на российские системы ПВО: смотрите видео

Кстати, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 29 июня с начала полномасштабной войны украинские защитники уже уничтожили 871 средство ПВО российских захватчиков.