Захисники показали, як палає техніка окупантів. Додали, що майстерність спецпризначенців СБУ можете оцінити на відео, передає 24 Канал.
Зверніть увагу СБУ знищила понад тисячу ворожих танків: більшість – на початкових рубежах до наступу
Бійці СБУ знищують російські системи ППО
Серед впольованих спецпризначенцями цілей, зокрема:
- 4 зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2",
- 3 зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1",
- 1 один зенітно-ракетний комплекс "БУК".
До речі, якщо хочете разом з СБУ палити техніку окупантів, заповніть анкету й обирайте напрям, де можете бути найбільш ефективними.
Дивіться також Мінус склад "Шахедів" разом з операторами: ВМС підтвердили знищення навчальних центрів – фото
Як СБУ полює на російські системи ППО: дивіться відео
До речі, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 червня від початку повномасштабної війни українські захисники вже знищили 871 засіб ППО російських загарбників.