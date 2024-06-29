Захисники показали, як палає техніка окупантів. Додали, що майстерність спецпризначенців СБУ можете оцінити на відео, передає 24 Канал.

Зверніть увагу СБУ знищила понад тисячу ворожих танків: більшість – на початкових рубежах до наступу

Бійці СБУ знищують російські системи ППО

Серед впольованих спецпризначенцями цілей, зокрема:

4 зенітно-ракетних комплекси "ТОР-М2",

3 зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1",

1 один зенітно-ракетний комплекс "БУК".

До речі, якщо хочете разом з СБУ палити техніку окупантів, заповніть анкету й обирайте напрям, де можете бути найбільш ефективними.

Дивіться також Мінус склад "Шахедів" разом з операторами: ВМС підтвердили знищення навчальних центрів – фото

Як СБУ полює на російські системи ППО: дивіться відео

До речі, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 червня від початку повномасштабної війни українські захисники вже знищили 871 засіб ППО російських загарбників.