Бригада "Эдельвейс" уничтожила пехоту и БМП россиян на Северском направлении: горячие кадры

Бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" активно работают на Северском направлении. Там наши защитники отработали по вражеской пехоте и по боевым машинам россиян.

Кроме этого, украинским военным удалось записать кадры боев. Об этом рассказали в оперативно-тактической группировке "Луганск".

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Как бойцы "Эдельвейса" работали на Северском направлении

В 10 отдельной горно-штурмовой бригаде рассказали, что нашим защитникам удалось нанести значительные потери российским солдатам.

Утилизировано от 15 до 25 особей оккупанта. Уничтожено 5 единиц техники,

– отметили военные.

Во время операции российское командование отправило значительное количество пехоты вместе с боевыми машинами пехоты БМП-1, оснащенными комплектами защиты 765-СБ3КДЗ. Эти комплекты содержат полимерные панели, предназначены для усиления защиты от крупнокалиберного пулеметного огня, а также серию противокумулятивных решеток, повышающих живучесть машин на поле боя.

В конце концов украинские войска успешно подбили и уничтожили несколько таких бронемашин.

Как наши защитники уничтожили россиян на Северском направлении / Видео ОТГ "Луганск"

Этот бой произошел на Северском направлении в Донецкой области. Россияне выдвинулись на штурм из района оккупированного села Веселое и пытались прорвать украинские позиции.

Ранее командир подразделения "БАРНИ" 10 ОГШБр "Эдельвейс" рассказывал об активности противника на этом направлении. По словам военного, враг на Северском направлении, как и на других, ежедневно проводит различные виды штурмовых действий. Подавляющее большинство этих обстрелов происходит с участием пехоты.