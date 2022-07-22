Накануне мы рассказывали, что ВСУ на Юге нанесли врагу 230 огневых ударов. После этого, конечно, оккупанты не очень охотно идут в бой. В этот раз наши защитники также отбили у захватчиков желание воевать.

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Вражеская техника ужасно красиво пылает

Ликвидировать технику оккупантов удалось артиллерии десантно-штурмовых войск, а также сухопутных войск ВСУ. Совместная работа наших защитников нанесла немало потерь врагу. Они уничтожили артиллерийский дивизион 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, другую технику и боекомплект бойцов "второй армии мира".

Как ВСУ уничтожает вражескую артиллерию: смотрите видео

На ролике можно увидеть, как пылает и дымит техника оккупанта. Если говорить о количестве, то у врага стало на 8 таких гаубиц меньше. А это уже большой успех.

Если мы уже подняли вопрос о потерях захватчиков, то было бы крайне несправедливо обойти статистику. Ею поделились утром 22 июля в Генштабе ВСУ.

Уже 39 тысяч оккупантов ликвидировано

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 39 тысяч российских бойцов. За прошедшие сутки статистику вражеских потерь пополнили 150 оккупантов.

А теперь перейдем к технике. Ее на балансе армии страны-агрессора тоже становится меньше. Минуснули уже 1 704 танка, 3 920 боевых бронированных машин, 863 артиллерийские системы, 251 реактивную систему залпового огня, а также 113 единиц средств ПВО.

Кроме того, у оккупантов на 221 самолет, 188 вертолетов, 713 БпЛА оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 судов, 2 803 автомобиля и автоцистерны и 72 единицы специальной техники меньше.

И все эти потери враг понес всего за 5 месяцев войны. Поскольку мы продолжаем получать оружие от международных партнеров, то и уничтоженных оккупантов, и их техники станет еще больше. Нужно лишь немного подождать.

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