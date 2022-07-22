Напередодні ми розповідали, що ЗСУ на Півдні завдали ворогові 230 вогневих ударів. Після цього, ясна річ, окупанти не надто охоче йдуть у бій. Цього разу наші захисники також відбили в загарбників бажання воювати.

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Ворожа техніка страшенно гарно палає

Ліквідувати техніку окупантів вдалось артилерії десантно-штурмових військ, а також сухопутних військ ЗСУ. Спільна робота наших захисників завдала чимало втрат ворогу. Вони знищили артилерійський дивізіон 152-міліметрових гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, іншу техніку та боєкомплект бійців "другої армії світу".

Як ЗСУ знищує ворожу артилерію: дивіться відео

На ролику можна побачити, як гарно палає та димить техніка окупанта. Якщо говорити про кількість, то у ворога стало на 8 таких гаубиць менше. А це вже неабиякий успіх.

Якщо ми вже підняли питання втрат загарбників, то було б вкрай несправедливо оминути статистику. Нею поділились зранку 22 липня у Генштабі ЗСУ.

Уже 39 тисяч окупантів ліквідовано

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось знищити 39 тисяч російських бійців. За минулу добу статистику ворожих втрат поповнили 150 окупантів.

А тепер перейдімо до техніки. Її на балансі армії країни-агресорки теж стає менше. Мінуснули вже 1 704 танки, 3 920 бойових броньованих машин, 863 артилерійські системи, 251 реактивну систему залпового вогню, а також 113 одиниць засобів ППО.

Крім того, в окупантів на 221 літак, 188 гелікоптерів, 713 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 167 крилатих ракет, 15 суден, 2 803 автомобілі й автоцистерни та 72 одиниці спеціальної техніки менше.

І всіх цих втрат ворог зазнав усього за 5 місяців війни. Оскільки ми продовжуємо отримувати зброю від міжнародних партнерів, то і знищених окупантів, і їхньої техніки стане ще більше. Потрібно лише трішки почекати.

Яка зараз ситуація на фронті – огляд карти бойових дій: дивіться відео