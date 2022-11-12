ВСУ давят врага на Востоке: ежесуточно потери оккупантов до батальона

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать по всем боевым направлениям. Наши военные ликвидируют российского врага, как личный состав, так и в военной технике.

ВСУ давят врага на Востоке

В частности, большие потери противник терпит и на Востоке нашей страны. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Череватый рассказал о ситуации в Луганской области. По его словам, при попытках наступления враг терпит поражение и отступает с потерями.

Там проходят позиционные бои. Мы стараемся откинуть врага, где у нас есть возможность. Были предыдущие разы попытки контратаковать наши позиции, однако противник получил отпор, понес потери,

– заявил он.

Также представитель восточной группировки войск подчеркнул, что в целом по всей линии фронта враг имеет серьезные потери, фактически ежесуточно по батальону живой силы.

Потери врага по состоянию на 12 ноября

На фоне безумных потерь на всех боевых направлениях в бой бросают недавно мобилизованных, в том числе и в Луганской области. "Мобики" почти не подготовлены и сразу сдаются в плен , ведь понимают, что ВСУ уже совсем близко.

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 12 ноября уже уничтожили более 80 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 810 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: