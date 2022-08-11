Воздушные силы сбили на Луганщине и Харьковщине 2 вражеских беспилотника

Украинские военные продолжают уничтожать врага и все, что с ним связано. Так, за минувшие сутки удалось "приземлить" 2 вражеских беспилотника в Луганской и Харьковской областях.

И хотя сбитые вражеские беспилотники – это не уничтоженные самолеты на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Но это тоже большой шаг навстречу победе. И этому мы обязаны Воздушным силам ВСУ.

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У врага стало меньше беспилотников

Так, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили 2 беспилотника оперативно-тактического уровня. Одно – на Луганском направлениях, а другое – Харьковском.

Кроме того, в ведомстве рассказали и о других достижениях за прошедшие сутки. Речь идет о более чем 10 групповых авиаударах по скоплению живой силы. Кроме того, поражения потерпели вооружение и военная техника "второй армии мира".

Если мы уже заговорили о потерях врага, то нелишне будет вспомнить актуальную информацию от Генштаба ВСУ. Нашим военным за прошедшее удалось еще больше врагов отправить на "концерт кобзона".

Уже 43 тысячи оккупантов стали "двухсотыми"

С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы отправили в ад 43 тысячи российских военных. А за минувшие сутки в ряды "двухсотых" символически присоединились 200 бойцов страны-агрессора.

А еще на балансе вражеской армии существенно сократилось количество техники. В металлолом уже превратили 1846 танков, 4100 боевых бронированных машин, 974 артиллерийских систем, 261 РСЗО, 134 единицы средств ПВО, а также 90 единиц специальной техники.

К тому же "вторая армия мира" обеднела на 232 самолета, 193 вертолета, 772 БпЛА, 185 крылатых ракет, 15 судов и 3018 автомобилей и автоцистерн.

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