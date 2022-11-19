ВСУ ударили по скоплению живой силы на Херсонщине и Запорожье: ликвидированы десятки оккупантов

Украинские воины нанесли удары по скоплению живой силы врага на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. В результате несколько десятков оккупантов получили билеты на концерт Кобзона.

По состоянию на 269-й день полномасштабной войны, украинские воины продолжают наносить урон врагу и шаг за шагом возвращать украинскую территорию. О последствиях ударов ВСУ по скоплениям живой силы врага и ситуации на фронте читайте дальше.

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Сколько оккупантов пополнят списки Генштаба

17 ноября Вооруженные Силы нанесли точный удар по скоплению живой силы оккупантов в селе Михайловка на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате погибли по меньшей мере 30 оккупантов, которые теперь пополнят свежую статистику Генштаба по потерям врага.

В тот же день ВСУ ударили по еще одному скоплению врага. И, как ни странно – тоже в Михайловке. В Скадовском районе на временно оккупированной территории Херсонской области. Оттуда на концерт в Кобзон отправили около 60 оккупантов.

В то же время, во временно оккупированном Луганске растет количество российских военных. В то же время в селах Красное и Семейкино оккупанты принудительно выселяют мирных жителей и размещаются в их домах.

Ситуация на фронте

В течение суток 19 ноября оккупанты нанесли 2 ракетных удара и 12 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня. От ракетной атаки пострадала гражданская инфраструктура города Святогорска.

Со стороны Беларуси на Волынском и Северском направлениях нет изменений, однако угроза нанесения ракетных или авиационных ударов и запуска иранских дронов остается.

На других направлениях фронта оккупанты атакуют из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и танков населенные пункты на линии столкновения. В частности, враг обстреливает населенные пункты на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Потери врага

19 ноября украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать и уничтожить:

около 83 800 оккупантов;

2885 танков;

5 815 боевых бронированных машин;

1867 артиллерийских систем;

393 реактивные системы залпового огня;

290 средств ПВО;

278 самолетов;

261 вертолет;

1536 беспилотников оперативно-тактического уровня;

480 крылатых ракет;

16 кораблей и катеров;

4368 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

161 единица специальной техники.

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