На войне ликвидировали ГРУшника с большим "послужным" списком
Источник:Анатолий Штефан "Штирлиц"
По состоянию на 27 ноября украинские военные "демобилизовали" уже более 87 тысяч оккупантов. Среди них есть и один из основателей так называемой "ДНР".
С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже около 1500 российских офицеров. Благодаря ВСУ эта цифра увеличивается с каждым днем.
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Кто такой Самошкин
С 2014 года оккупант был командиром охраны 2 отдела секретариата "МГБ ДНР". Сергей Самошкин имел звание старшего лейтенанта и участвовал в войне против Украины.
Самошкин "Пират" был сотрудником ГРУ ГШ, участвовал в ливанской войне, операции против Хезболлы в Бейруте.
С 2005 года был пророссийским активистом. Кроме того, оккупант был участником "крымской весны" и событий в Донецке в апреле 2014 года. С 2016 года его имя появилось на сайте "Миротворец".
Потери россиян по состоянию на 27 ноября:Обратите внимание! Из-за высокой активности боевых действий подсчитать точные окончательные потери оккупантов невозможно.
- личного состава – 600 человек,
- танков – 2 905 (+4 единицы),
- боевых бронированных машин – 5 856 (+8),
- артиллерийских систем – 1 897 (+1),
- РСЗО – 395 (+0),
- средств ПВО – 209 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),
- специальной техники – 163 (+0).
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