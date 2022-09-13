Возле Купянска ВСУ, вероятно, впервые уничтожили иранский ударный беспилотник

В Купянском районе заметили ударный БпЛА Ирана. Вероятно, его использовали российские войска в войне против Украины.

Очевидно, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.

К теме Минус 17 крылатых ракет, самолет и 7 танков: свежие потери врага

ВСУ могли уничтожить иранский беспилотник

Под Купянском ВСУ сбили очередной БпЛА. Согласно внешнему виду элементов крыла уничтоженного беспилотника, он иранский. Речь идет о дальнобойном БпЛА-камикадзе Shahed-136.

Фото уничтоженного иранского БпЛА:

Первым о находке сообщил военный Максим в твиттере.

Какие БпЛА россия заказала в Иране

Источникам в администрации Джо Байдена известно, что россия официально закупила у Ирана БпЛА серии:

Mohajer-6,

Shahed-129

и Shahed-191.

Отметим, что на фото выше – БпЛА серии Shahed-136.

Ранее сообщалось, что страна-агрессорка доставила первые беспилотники из Ирана еще в начале августа. И сообщения о том, что россия уже использует эти БпЛА на фронте, появились в конце лета.

Иранские БпЛА, которые приобрели оккупанты, могут нести высокоточные боеприпасы и выполнять разведывательные миссии.

К теме – россия уже использует беспилотники из Ирана: смотрите видео