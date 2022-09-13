Возле Купянска ВСУ, вероятно, впервые уничтожили иранский ударный беспилотник
Источник:СтратКом ВСУ
В Купянском районе заметили ударный БпЛА Ирана. Вероятно, его использовали российские войска в войне против Украины.
Очевидно, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.
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ВСУ могли уничтожить иранский беспилотник
Под Купянском ВСУ сбили очередной БпЛА. Согласно внешнему виду элементов крыла уничтоженного беспилотника, он иранский. Речь идет о дальнобойном БпЛА-камикадзе Shahed-136.
Фото уничтоженного иранского БпЛА:
Первым о находке сообщил военный Максим в твиттере.
Какие БпЛА россия заказала в Иране
Источникам в администрации Джо Байдена известно, что россия официально закупила у Ирана БпЛА серии:
- Mohajer-6,
- Shahed-129
- и Shahed-191.
Отметим, что на фото выше – БпЛА серии Shahed-136.
Ранее сообщалось, что страна-агрессорка доставила первые беспилотники из Ирана еще в начале августа. И сообщения о том, что россия уже использует эти БпЛА на фронте, появились в конце лета.
Иранские БпЛА, которые приобрели оккупанты, могут нести высокоточные боеприпасы и выполнять разведывательные миссии.
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