Наши отважные защитники и продолжают ломать все планы российских оккупантов. Счетчик потерь врага постоянно обновляется, а особого продвижения в войне против Украины он не имеет.

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Как спецподразделение Kraken уничтожает врага

В ВСУ показали искусную работу спецподразделения Kraken. Каждая атака наших героев чрезвычайно эффективна, поэтому врагу постоянно приходится подсчитывать потери и искать новое "пушечное мясо".

Kraken уничтожает оккупантов: видео

Война России с Украиной: последние новости

Пограничник, защищавший "Азовсталь", рассказал о пребывании в плену российских оккупантов. По его словам, отношение к героическим защитникам "Азовстали" было иным, чем к другим пленным: враг проявлял уважение и не применял никаких пыток.

На улицах временно оккупированного Мелитополя россияне начали задерживать всех мужчин. Речь может идти о принудительной мобилизации или продолжении "фильтрационных" мер.

Наступление врага на Лисичанск продолжается. Россияне врут о том, что город окружен, хотя это не дает им никаких дивидендов. Кроме того, враг несет большие потери в попытках штурма.

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