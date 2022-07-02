Наші відважні захисники та захисниці продовжують ламати всі плани російських окупантів. Лічильник втрат ворога постійно оновлюється, а особливого поступу у війні проти України він не має.
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Як спецпідрозділ Kraken нищить ворога
У ЗСУ показали майстерну роботу спецпідрозділу Kraken. Кожна атака наших героїв є надзвичайно ефективною, через що ворогу постійно доводиться підраховувати втрати та шукати нове "гарматне м'ясо".
Kraken нищить окупантів: відео
Війна Росії з Україною: останні новини
- Прикордонник, який захищав "Азовсталь", розповів про перебування у полоні російських окупантів. За його словами, ставлення до героїчних захисників "Азовсталі" було інакшим, ніж до інших полонених: ворог проявляв повагу та не застосовував жодних тортур.
- На вулицях тимчасово окупованого Мелітополя росіяни почали затримувати усіх чоловіків. Може йтися про примусову мобілізацію або продовження "фільтраційних" заходів.
- Наступ ворога на Лисичанськ триває. Росіяни брешуть про те, що місто оточене, хоча це не дає їм жодних дивідендів. Окрім того, ворог зазнає великих втрат у спробах штурму.
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