Враг на украинской земле может ожидать только одного – ликвидации. Это еще раз доказали наши воины, которые защищают Украину.

Наши военные не останавливаются и продолжают громить российских оккупантов. Среди них это вызывает страх и разлад.

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Очередная ликвидация в отеле Красного Луча

Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что этой ночью в отеле в городе Красный Луч наши воины атаковали врага. Там же располагался командный пункт одного оккупационного военного подразделения.

По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны,

– иронизируют в Страткоме.

Это означает, что ВСУ одним махом ликвидировали 100 россиян.

Что происходит на фронте

Разведка Великобритании отметила, что большинство боев на Херсонском направлении и Донбассе для оккупантов проходят без достижений. Сейчас российское командование стоит перед выбором – усиливать пришествие на Востоке либо защиту на Юге.

В Генштабе ВСУ на утро 25 июля сообщили, что большинство штурмов врага на Донбассе завершилось без успехов. россияне проваливаются, хотя и пытаются оккупировать весь регион. В частности, ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Берестовое – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. путинские солдаты были вынуждены отойти.

Успехи наших ВСУ становятся заметны на Юге. Хотя ситуация там все равно остается сложной. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что теперь наши воины создают все предпосылки для продолжения контрнаступления.

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