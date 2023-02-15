ВСУ на Востоке уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Российская армия в войне против Украины потеряла очередной драгоценный вертолет Ка-52. Украинские военные сбили "Аллигатор" на Востоке.

Про сбитие Ка-52 вечером 15 февраля сообщила пресс-служба Вооруженных Сил Украины. Также информацию подтвердили в Генштабе ВСУ.

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ВСУ укротили российского "Аллигатора"

Сообщается, что вертолет был сбит 15 февраля.

"Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

Отметим, что стоимость одного "Аллигатора" в среднем достигает более 16 миллионов долларов.

Россия потеряла в Украине 8-ю часть боевых вертолетов

Россия продолжает нести рекордные потери в войне против Украины. По состоянию на 15 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, враг потерял 286 вертолетов. Однако, учитывая сбитый "Аллигатор", – Силы обороны Украины уже уничтожили 287 вертолетов.

Кроме того, украинские военные заметно сократили авиапарк России. Так, за 356 дней войны в Украине уничтожены 298 самолетов врага.

Интересно, что, по данным Forbes, наиболее уязвимыми к украинской ПВО, артиллерии и мобильным группам оказались именно российские Ка-52. В сообщении издания говорится, что Россия потеряла в Украине 8-ю часть боевых вертолетов.

В результате Кремлю пришлось изменить тактику. В частности, оккупанты начали использовать в одном полете несколько разных моделей вертолетов, чтобы обеспечить так называемую дублирующую защиту от украинских ракет класса "земля – воздух".

Как пишет Forbes, украинцы сбили по меньшей мере 30 Ка-52, 11 Ми-28 и 11 Ми-24. На данный момент на вооружении России находятся 330 вертолетов.