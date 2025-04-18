Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News Русская служба.

К теме На Покровском направлении ВСУ за сутки отбили 48 штурмов и ликвидировали 703 оккупантов, – Генштаб

Как изменились потери врага за последнее время

Журналисты отметили, что с февраля 2025 года официальные представители России и США проводят регулярные переговоры по урегулированию в Украине. На основе публикаций о погибших BBC попыталась проанализировать, как эти переговоры сказались на интенсивности боевых действий.

За начало переговорного процесса издание взяло визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву 11 февраля.

Как отмечают журналисты, за два с половиной месяца, во время которых шли переговоры России и США, было опубликовано больше некрологов по российским военным, чем за предыдущие три месяца боев. В частности, в феврале в среднем публиковалось по 234 некролога в день, что в полтора раза больше, чем средние показатели 2024 года. С 21 марта по 18 апреля журналисты установили 4 162 имени погибших российских оккупантов.

Среди погибших в войне в Украине во время переговоров России и США – 18-летний Даниил Александров из города Зеленодольск в Татарстане. Через несколько месяцев после поступления в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России он оставил учебу и заключил контракт с подразделением ВДВ. 10 апреля он погиб.

Журналисты отмечают, что с начала 2025 года продолжается своеобразная гонка российских регионов за новыми добровольцами на войну. Средняя сумма дополнительных выплат для одного военнослужащего, который согласится поехать на фронт, приближается к 2 миллионам рублей.

К слову, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 апреля за последние сутки наши защитники ликвидировали еще 1 530 российских оккупантов. Общие потери врага в личном составе с 2022 года составляют уже почти 939 тысяч единиц убитыми и ранеными.