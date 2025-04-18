Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News Російська служба.

До теми На Покровському напрямку ЗСУ за добу відбили 48 штурмів і ліквідували 703 окупантів, – Генштаб

Як змінилися втрати ворога за останній час

Журналісти зазначили, що з лютого 2025 року офіційні представники Росії та США проводять регулярні переговори щодо врегулювання в Україні. На основі публікацій про загиблих BBC спробувала проаналізувати, як ці переговори позначилися на інтенсивності бойових дій.

За початок переговорного процесу видання взяло візит спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви 11 лютого.

Як зазначають журналісти, за два з половиною місяці, під час яких тривали переговори Росії та США, було опубліковано більше некрологів щодо російських військових, ніж за попередні три місяці боїв. Зокрема, у лютому в середньому публікувалося по 234 некрологи на день, що у півтора раза більше, ніж середні показники 2024 року. З 21 березня до 18 квітня журналісти встановили 4 162 імені загиблих російських окупантів.

Серед загиблих у війні в Україні під час переговорів Росії та США – 18-річний Данііл Олександров із міста Зеленодольськ у Татарстані. Через кілька місяців після вступу до Санкт-Петербурзького університету державної протипожежної служби МНС Росії він залишив навчання й уклав контракт із підрозділом ПДВ. 10 квітня він загинув.

Журналісти наголошують, що з початку 2025 року тривають своєрідні перегони російських регіонів за новими добровольцями на війну. Середня сума додаткових виплат для одного військовослужбовця, який погодиться поїхати на фронт, наближається до 2 мільйонів рублів.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 квітня за останню добу наші захисники ліквідували ще 1 530 російських окупантів. Загальні втрати ворога в особовому складі з 2022 року становлять уже майже 939 тисяч одиниць вбитими та пораненими.