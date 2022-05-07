Около 25 100 убитых и тысячи единиц сожженной техники: свежие потери российских оккупантов

Российская армия продолжает нести серьезные потери в Украине. По состоянию на 7 мая они уже достигли 25 100 человек из личного состава врага.

В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что данные по потерям врага уточняют. Причиной этого являются активные боевые действия, которые несколько усложняют подсчет.

Важно Подробности ракетного удара по Николаеву, потери врага на Юге: главное за 73 день войны

Статистика потерь оккупантов

По состоянию на 7 мая в войне против Украины потери россиян выглядят следующим образом:

личного состава – около 25 100 человек;

танков – 1 122 единицы;

боевых бронированных машин – 2 713 единиц;

артиллерийских систем – 509 единиц;

средств противовоздушной обороны – 84 единицы;

реактивные системы залпового огня – 172 единицы;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 934 единицы;

кораблей и катеров – 11 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 341 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Только за последние сутки нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники, в частности:

12 танков;

27 боевых бронированных машин;

7 артиллерийских систем;

1 реактивную систему залпового огня;

1 средство противовоздушной обороны;

8 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом;

17 беспилотников;

Какая ситуация на фронте

По состоянию на 73 день войны боевые действия продолжаются на Востоке и Юге нашего государства. В частности, на Донецком и Таврическом направлениях бои идут по всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрел Харькова и близлежащих населенных пунктов. К примеру, этой ночью вблизи Харькова после обстрелов горел музей Григория Сковороды, но, к счастью, огонь удалось погасить и коллекция осталась невредимой.

На Изюмском направлении оккупанты ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Южнобужском направлении оккупанты из артиллерии атакуют украинские позиции. Кроме того, реактивными системами залпового огня и ракетами враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Николаева.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 73-й день войны читайте здесь.

Интересно – британская разведка о потерях россиян в войне с Украиной: смотрите видео