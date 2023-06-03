"Обескровляем" врага, – майор в запасе объяснил безумные потери артиллерии врага за сутки

Вооруженные Силы Украины активно готовятся к контрнаступлению. В частности, умело уничтожают артиллерийские системы врага. Колоссальные потери россиян очень помогут нашим защитникам в дальнейшем.

Благодаря уничтожению большого количества артиллерии российской армии, уменьшается их возможность сдерживать дальнейшие действия ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – майор ВСУ в запасе, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны.

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Почему россияне теряют так много артиллерии

Только за минувшие сутки россияне потеряли 32 артиллерийские системы. Такие потери вражеских войск за 24 часа на самом деле колоссальны.

Это значит, что мы ведем контрбатарейную борьбу. Если обескровливать врага именно в артиллерии, сдерживать наступательные действия (ВСУ – 24 Канал) исключительно стрелковым оружием будет достаточно тяжело,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Это также может объяснять, почему контрнаступление произошло чуть ли не так, как этого ожидали. Для начала требовалось провести контрбатарейную борьбу, уничтожить огромное количество артиллерийских систем врага. Таким образом не дать россиянам возможность сдерживать наступательные действия наших войск.

"Мы не дождались того, что все так ждут, не потому, что кто-то передумал или кому-то лень. Это просчитанные шаги", – заметил майор ВСУ в запасе.

Все, что решает военно-политическое командование Украины, идет на пользу Вооруженным силам. Необходимо доверять Генеральному штабу и помогать нашим бойцам. Победа Украины бесспорна, однако к ней каждый должен прилагаться как может.

Алексей Гетьман объяснил колоссальные потери вражеской артиллерии: смотреть видео

Актуальные потери врага

Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус отметил, что контрнаступление ВСУ будет стремительным. Кроме того, он прогнозирует огромные потери российской армии в результате наступательных действий ВСУ.

Напомним, что по состоянию на 3 июня оккупационные войска уже уменьшились примерно на 209 470 человек. Однако техника врага страдает не меньше. Да, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли: