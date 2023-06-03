Завдяки знищенню великої кількості артилерії російської армії зменшується їхня можливість стримувати подальші дії ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – майор ЗСУ в запасі, військовий експерт, ветеран російсько-української війни.

Читайте також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Чому росіяни втрачають так багато артилерії

Лише за минулу добу росіяни втратили 32 артилерійські системи. Такі втрати ворожих військ за 24 години насправді є колосальними.

Це означає, що ми ведемо контрбатарейну боротьбу. Якщо знекровлювати ворога саме в артилерії, стримувати наступальні дії (ЗСУ – 24 Канал) виключно стрілецькою зброєю буде доволі важко,

– наголосив Олексій Гетьман.

Це також може пояснювати, чому контрнаступ відбувся трохи не так, як цього очікували. Для початку потрібно було провести контрбатарейну боротьбу, знищити величезну кількість артилерійських систем ворога. У такий спосіб не дати росіянам можливість стримувати наступальні дії наших військ.

"Ми не дочекалися того, що всі так чекають, не тому, що хтось передумав чи комусь лінь. Це прораховані кроки", – зауважив майор ЗСУ в запасі.

Усе, що вирішує військово-політичне командування України, йде на користь Збройним Силам. Необхідно довіряти Генеральному штабу та допомагати нашим бійцям. Перемога України беззаперечна, однак до неї кожен мусить докладатись, як може.

Олексій Гетьман пояснив колосальні втрати ворожої артилерії: дивитись відео

Актуальні втрати ворога

Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус зазначив, що контрнаступ ЗСУ буде стрімким. Крім того, він прогнозує величезні втрати російської армії внаслідок наступальних дій ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на 3 червня окупаційні війська вже зменшились на приблизно 209 470 осіб. Однак техніка ворога страждає не менше. Так, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили: