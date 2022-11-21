Среди снаряжения для "мобиков" есть черные мешки: реакция пропагандистов бесценна
В России пропагандисты уже начали обсуждать, что их солдаты все же погибают на войне в Украине. Поэтому у захватчиков дефицит черных мешков для трупов.
Об этом заявила российская пропагандистка Юлия Витязева. Она подтвердила, что у их армии много потерь.
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В России среди снаряжения для оккупантов есть черные мешки
Витязева заявила, что российские захватчики просят ее привезти на фронт "те самые" черные мешки.
Когда у тебя в списке всего необходимого, что нужно – закупить туда ребятам, всегда в самом низу, что называется "мелким шрифтом", те самые черные мешки. Потому что на войне люди умирают. Наши солдаты гибнут,
– сказала пропагандистка.
Что же, как оказалось, у "второй армии мира" все же огромные потери на войне в Украине. Это еще раз доказывает, что российские власти лгут, что потерь якобы нет, чтобы сделать вид "хороших результатов" у захватчиков.
Пропагандисты в шоке, что их солдаты просят передать им черные мешки: смотрите видео
В Донецкой области погибших оккупантов вывозят "пачками"
На Бахмутовском направлении удалось зафиксировать вывоз почти 20 трупов захватчиков. Их погрузили в черные пакеты на грузовик и вывезли. Этим оккупантам повезло – россияне, которые "своих не бросают", часто не забирают тела погибших. На этот раз все таки забрали.
Актуальные потери россиян
По состоянию на 21 ноября ВСУ уже отправили в ряды "двухсотых" 84 600 врагов.
За 271 день полномасштабного вторжения ликвидирован:
- личного состава – 84 600 (+390) человек;
- танков – 2892 (+6) единицы;
- боевых бронированных машин – 5822 (+5) единицы;
- артиллерийских систем – 1870 (+2) единиц;
- РСЗО / MLRS – 393 единиц;
- средства ПВО – 209 единиц,
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 единиц,
- крылатых ракет – 480 единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) единиц;
- специальной техники – 161 (+0) единица.
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