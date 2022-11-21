Про це заявила російська пропагандистка Юлія Вітязєва. Вона підтвердила, що у їхній армії багато втрат.

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У Росії серед спорядження для окупантів є чорні мішки

Вітязєва заявила, що російські загарбники просять її привезти на фронт "ті самі" чорні мішки.

Коли у тебе у списку всього необхідного, що потрібно – закупити туди хлопцям, завжди в самому низу, що називається"дрібним шрифтом", ті самі чорні мішки. Тому що на війні люди помирають. Наші солдати гинуть,

– сказала пропагандистка.

Що ж, як виявилось, у "другої армії світу" все ж таки шалені втрати на війні в Україні. Це вкотре доводить, що російська влада бреше, що втрат буцімто немає, щоб удати "гарних результатів" у загарбників.

Пропагандисти шоковані, що їхні солдати просять передати їм чорні мішки: дивіться відео

На Донеччині загиблих окупантів вивозять "пачками"

На Бахмутівському напрямку вдалося зафіксувати вивезення майже 20 трупів загарбників. Їх погрузили у чорні пакети на вантажівку та вивезли. Цим окупантам поталанило – росіяни, які "своїх не кидають", часто не забирають тіла загиблих. Цього разу таки забрали.

Актуальні втрати росіян

Станом на 21 листопада ЗСУ вже відправили на лави "двохсотих" 84 600 ворогів.

За 271 день повномасштабного вторгнення ліквідовано:

особового складу – 84 600 (+390) осіб;

танків – 2 892 (+6) одиниці;

бойових броньованих машин – 5 822 (+5) одиниці;

артилерійських систем – 1 870 (+2) одиниць;

РСЗВ / MLRS – 393 одиниць;

засоби ППО – 209 одиниць,

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 штук,

крилатих ракет ‒ 480 одиниць;

кораблів /катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 161 (+0) одиницю.

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