ССО показали, как уничтожили важный для оккупантов мост в Донецкой области

Силы специальных операций показали, как уничтожили мост в Донецкой области. Подрыв этого объекта существенно замедлил движение российских захватчиков.

В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены. Однако этого нельзя сказать о российских оккупантах.

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В ССО показали эксклюзивные кадры уничтожения моста

В ССО показали, как уничтожают важный мост в Святогорске над Северским Донцом. Благодаря работе спецназовцев удалось задержать наступление оккупантов на запад Донецкой области.

Видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам его публикуют только сегодня. Подрыв этого объекта стал для россиян преградой. Последствия разрушений очевидны. Теперь этим мостом совершенно невозможно пользоваться, а тем более транспортировать им технику.

Большое внимание Силы специальных операций ВС Украины уделяют уничтожению логистики, путей и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разные способы и осуществляют атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом,

– говорится в сообщении.

За прошедшие сутки жарче всего было в Донецкой области

Враг очень активный на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В целом именно в Донецкой области сейчас идут самые активные боевые действия – оккупанты пытаются идти в наступление, вести разведку боем и беспощадно стирают с лица земли прифронтовые города.

При этом оккупанты терпят большие потери. За прошедшие сутки россия потеряла примерно 150 живой силы и больше всего именно на Донецком направлении.

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