Роботизированные подразделения позволили сократить потери среди украинских военных на 30%, –СМИ

Украине удалось уменьшить потери среди военнослужащих из-за использования роботизированных комплексов в подразделениях. Известно, что уменьшить потери удалось на 30%.

Об этом изданию NV сообщил источник в Генштабе ВСУ.

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Роботизированные подразделения позволили сократить потери среди военных ВСУ

По словам собеседника издания, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ провел моделирование, в соответствии с которым, применение роботизированных комплексов в подразделениях обеспечивает уменьшение потерь личного состава до 30%.

Указывается, что это уже подтверждено на линии боевого соприкосновения в ходе ведения боевых действий.

В Генштабе привели пример: небольшие роботизированные логистические платформы почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 километров. В частности, это позволяет обеспечивать личный состав едой, боеприпасами, патронами, а также эвакуировать раненых. Согласно его словам, это проходит в дистанционно-управляемом режиме и не позволяет вражеским силам наносить при этом потери нашим защитникам.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что технологические наработки есть в большинстве воинских частей. Он добавил, что сейчас ведется работа по обеспечению стимулирования такой инновационной деятельности.