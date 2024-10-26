Путин завышает потери ВСУ на Курщине, чтобы скрыть неспособность вернуть регион, – ISW

Россия постоянно публикует отчеты с завышенными потерями ВСУ на Курском направлении. Вероятно, таким образом Кремль стремится оправдать неспособность силами своих военных отвоевать регион.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете.

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Путин врет о потерях в Курской области

Аналитики пишут, что Путин преувеличивает прогресс России в Курской области, вероятно, пытаясь заверить отечественную аудиторию в способности российских военных "подавить" вторжение Украины в российскую область.

В ISW привели в пример последнее интервью диктатора, в котором он рассказал о "заблокированных 2 тысячах украинских военных" в области. Якобы минобороны России "не сообщало об успешном проникновении", а ВСУ "даже не понимают, что они в окружении".

Путин не признал и то, что украинская линия фронта в Курской области простирается от украинско-российской международной границы, и что украинские войска могут свободно пересекать участки границы, которые находятся под украинским контролем.

В то же время Александр Сырский опроверг заявления Путина об "окружении украинских войск" и опубликовал статистику потерь России в Курской области. Российские потери в живой силе составляют 17 819 человек (в том числе 711 военнопленных).

"Преувеличенная статистика Путина по украинским потерям, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область после почти трех месяцев в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для боевых действий в этом районе", – утверждают в Институте.