"У Путина не осталось козырей": эксперт перечислил провалы российской армии

Под мощным напором Вооруженных Сил Украины россиянам пришлось буквально бежать из Херсона. Впрочем, это следует рассматривать не как частный случай, а как целую цепь событий.

Сначала после удачного контрнаступления ВСУ россияне сбежали из Харьковской области, а теперь сбегают с правобережья Херсонской. Об этом в эфире 24 канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Последний козырь Путина не сыграл

Эксперт отмечает, что еще до этого Эрдоган фактически взял Путина, как котенка в лоток, ткнул в зерновое соглашение. Президент Турции признал, что российский диктатор там фактически не нужен, но, если хочет, может участвовать.

Эрдоган указал Путину его место, очень жестко показал. Сейчас я еще увидел новость, что на саммите G20 лидеры Китая Си Цзиньпин и США Джо Байден впервые со времени избрания последнего президентом проведут закрытую встречу.

– отмечает Борис Тизенгаузен.

По его словам, сейчас даже российские пропагандисты не могут правдоподобно объяснить, как получилось, что 300 тысяч мобилизовали, из которых 100 тысяч уже отправили на фронт, руководство сменили, а единственный областной центр, захваченный в 2022 году, все равно потеряли.

"Фактически, российская армия оказалась менее дееспособной, чем мы могли себе представить. Хотя недооценивать не стоит – это тоже большое количество людей с оружием и ракетами. Впрочем, это сигнал всему миру, что последний козырь Путина не сыграл", – говорит политтехнолог.

У него осталось еще несколько пугалок, но даже их уже не так много:

тактический ядерный удар,

массированные удары по энергетической инфраструктуре,

теракт с Запорожской АЭС или грязной бомбой.

Еще один козырь – тысяч 100 загнать в Беларусь и попугать нас, попытавшись перерезать логистические цепи, или снова попытаться оцепить Киев. Вот и все,

– убежден Борис Тизенгаузен.

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