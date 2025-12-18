Падение Покровска: что изменится на фронте и куда Россия может перебросить свои войска
- Захват города может позволить России перегруппировать силы и перебросить их на другие участки фронта, но российским подразделениям понадобится время на восстановление после изнурительной кампании.
Покровск остается ключевым узлом, который сдерживает значительные силы вражеской армии. В то же время его потенциальный захват не гарантирует России оперативного прорыва на линии фронта.
Однако эксперты по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед в интервью "РБК-Украина" утверждают, что падение города даст Кремлю возможность перегруппировать свои силы, пишет 24 Канал.
Каких изменений на фронте ожидать, если Покровск упадет?
Эксперты считают, что после возможного захвата Покровска вражеская армия не сможет сразу осуществить прорыв дальше на запад. Продвижение оккупантов будет сдерживать позиционный характер войны, украинские укрепления и сложный рельеф.
В то же время захват города может дать Кремлю возможность перебросить значительные силы на другие участки фронта. Россия получит возможность высвободить боевые ресурсы, которые сейчас задействованы в изнурительных боях за город. Речь идет как минимум о двух общевойсковых армиях – 51-й (бывший 1-й армейский корпус "ДНР", Южный военный округ) и 2-й ОВА (Центральный военный округ).
Известно, что 2-я общевойсковая армия работает внутри Покровско-Мирноградской агломерации, тогда как 51-я пытается одновременно закрыть этот "котел" с севера и расширить его в направлении севера и северо-запада от Покровска в сторону Доброполья. Именно эти бои значительно затормозили продвижение российской армии.
По оценкам аналитиков, в случае падения города Россия сможет перебросить высвобожденные подразделения в район Гуляйполя, на восток Запорожской области или в направлении Днепропетровщины. Там последние российские успехи создают дополнительную угрозу для украинских защитников, а также для так называемого "фортификационного пояса".
Также аналитики считают, что после изнурительной кампании на Покровске со значительными потерями личного состава, российским подразделениям понадобится время на восстановление.
Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники в Донецкой области продолжают устойчиво держать оборону, более того – перехватывают инициативу на поле боя. Силы обороны провели контрнаступление на этом участке фронта и вернули под украинский контроль 16 квадратных километров в северной части Покровска и 56 квадратных километров в районе Гришино.
Российские войска и в дальнейшем пытаются продвигаться малыми пехотными группами, все меньше используя тяжелую технику. Враг также не прекращает попыток перерезать украинскую логистику.
Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска, а вражеское продвижение значительно замедлило свои темпы.