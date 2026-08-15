Потеря Славянска и Краматорска приведет к новой попытке заставить Украину капитулировать. Ответственность за эту битву сможет взять на себя только командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Об этом в Facebook написал командир роты БПЛА 23-го штурмового полка, входящего в состав Второго корпуса Национальной гвардии "Хартия", Юрий Бутусов.

Что может изменить ход войны?

Он сообщил, что российские войска штурмуют лес Чобиток и еще несколько доминирующих высот на восточной окраине Славянска. Если Силы обороны оттуда отступят, враг получит тактическое преимущество, и Славянск-Краматорск начнут постепенно теряться. В итоге это приведет к потере Донбасса.

В результате в США и Европе вновь будет предпринята попытка заставить Украину капитулировать в формате переговоров с РФ путем сокращения финансирования Украины, поскольку потеря Донбасса станет весомым аргументом в пользу невозможности изменить ход войны,

– написал Бутусов.

По его мнению, спасти критическую ситуацию способен только Третий армейский корпус Андрея Билецкого: спланировать сражение, сосредоточить надежные штурмовые подразделения, выстроить боевые порядки БПЛА и переломить ход сражения, которое будет продолжаться и в этом, и в следующем году.

"Фланг корпуса Билецкого – это Донбасс, Лиман, где он держит фронт и где враг не может продвинуться ни на шаг. Таким образом, зона ответственности Билецкого может расшириться, его силы находятся рядом, и он может усиливать своими резервами участок Славянска. Командиры 3-го корпуса помогут упорядочить боевые порядки наших войск на основе своего успешного опыта", – считает Бутусов.

Он также добавил, что под командование Билецкого необходимо передать не только корпус, отвечающий за Славянск, но и корпус, отвечающий за Константиновку, поскольку враг наступает по всему этому фронту, и оборона необходима в широкой полосе.

Умное управление и усиление могут изменить ход боев. Только упорядочение управления и организации на фронте сейчас позволит переломить ход битвы, которая пока складывается не в нашу пользу,

– добавил Бутусов.

Напомним, недавно командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть шансы победить Россию, несмотря на численное превосходство российской армии. По его словам, исход войны определяет не только количество военных и ресурсов, но прежде всего эффективность армии и качество управления.

Он отметил, что Третий армейский корпус удерживает более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении, где противостоит подразделениям трех российских армий. После того как корпус девять месяцев назад принял этот участок, украинским военным удалось остановить продвижение россиян, а местами даже вернуть утраченные территории.

Билецкий назвал три ключевых фактора успеха: переход к принципу mission command, укрепление сержантского корпуса и масштабное использование беспилотных систем. Он подчеркнул, что эффективность дронов зависит не только от их количества, но и от системы управления и планирования.

Отдельно командир призвал американцев поддерживать Украину, отметив, что сдерживание России сейчас обойдется значительно дешевле, чем противодействие ее возможному дальнейшему усилению в Восточной Европе.