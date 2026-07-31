Об этом бригадный генерал заявил в интервью активистке MAGA, консервативной американской блогерше Лоре Лумер.

Численность армии – не решающий фактор на войне

Журналистка, близкая к президенту США Дональду Трампу, попросила Билецкого обратиться к американцам, которые считают, что США не стоит поддерживать Украину в борьбе с агрессией со стороны России.

Войны протекают нелинейно. Если бы все решало лишь количество людей и ресурсов, более слабые государства просто капитулировали бы без борьбы. Но история знает сотни примеров обратного. Мы демонстрируем достаточно высокую эффективность как в ударах в тыл, так и на линии фронта. У Украины есть шансы победить Россию,

– заявил командир Третьего армейского корпуса.

Он отметил, что его корпус в настоящее время удерживает более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении, где противостоит подразделениям сразу трех российских армий. Его деятельность, по словам Билецкого, доказывает, что именно эффективность – решающий фактор.

Билецкий рассказал, что девять месяцев назад, после того как корпус принял этот участок фронта, бойцам удалось остановить продвижение российских войск. Если раньше там украинские силы ежемесячно теряли десятки квадратных километров территории, то сейчас удерживают позиции, а на отдельных участках даже возвращают утраченные земли.

Армия – это не одно изобретение или гениальное решение. Я сравниваю ее с оркестром: прежде всего все должны играть слаженно и в унисон,

– пояснил он.

Какие факторы повлияли на результат?

Бригадный генерал назвал три ключевых фактора, которые, по его оценкам, обеспечили такие результаты. Первый – переход от жестко централизованной постсоветской системы управления к принципу mission command. Он предусматривает инициативу командиров на местах.

Второй – создание сильного сержантского корпуса. Так, по словам Билецкого, за год в Третьем армейском корпусе подготовили несколько тысяч сержантов и обновили подходы к боевой подготовке.

Третьим фактором Билецкий назвал технологии и масштабирование беспилотных систем.

Сейчас мы являемся крупнейшим корпусом по использованию беспилотных систем – как воздушных, так и наземных. Но эффективность зависит не только от количества пилотов или дронов, а прежде всего от системы управления и планирования,

– подчеркнул командир.

Отдельно Билецкий призвал американскую аудиторию рассматривать поддержку Украины как вклад в их собственную безопасность.

"Если не остановить Россию сейчас, сдерживать возрожденный Советский Союз в Восточной Европе будет значительно дороже. Это будет стоить американцам гораздо больше усилий и денег", – резюмировал Билецкий.

Ранее Билецкий объяснял, что обвинения "Азова" в нацизме являются частью российской пропаганды. По его словам, состав подразделения и деятельность в нем военных разных национальностей опровергают такие заявления.