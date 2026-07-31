Про це бригадний генерал заявив в інтерв'ю MAGA-активістці, консервативній американській блогерці Лорі Лумер.

Чисельність армії – не вирішальний чинник на війні

Журналістка, наближена до президента США Дональда Трампа, попросила Білецького звернутися до американців, які вважають, що США не варто підтримувати Україну у боротьбі з агресією з боку Росії.

Війни працюють нелінійно. Якби все вирішувала лише кількість людей і ресурсів, слабші держави просто капітулювали б без боротьби. Але історія знає сотні прикладів протилежного. Ми демонструємо досить високу ефективність як у глибинних ударах, так і на лінії фронту. Україна має шанси перемогти Росію,

– заявив командир Третього армійського корпусу.

Він зазначив, що його корпус наразі утримує понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку, де протистоїть підрозділам одразу трьох російських армій. Його діяльність, за словами Білецького, доводить, що саме ефективність – вирішальний чинник.

Білецький розповів, що дев'ять місяців тому, після того, як корпус прийняв цю ділянку фронту, бійцям вдалось зупинити просування російських військ. Якщо раніше там українські сили щомісяця втрачали десятки квадратних кілометрів території, то зараз утримують позиції, а й на окремих подекуди повертають втрачені землі.

Армія – це не один винахід чи геніальне рішення. Я порівнюю її з оркестром: насамперед усі повинні грати злагоджено і в унісон,

– пояснив він.

Які чинники вплинули на результат?

Бригадний генерал назвав три ключові чинники, які, за його оцінками, забезпечили такі результати. Перший – перехід від жорсткого жорстко централізованої пострадянської системи управління до принципу mission command. Він передбачає ініціативу командирів на місцях.

Другий – створення сильного сержантського корпусу. Так, зі слів Білецького, за рік у Третьому армійському корпусі підготували кілька тисяч сержантів та оновили підходи до бойової підготовки.

Третім фактором Білецький назвав технології та масштабування безпілотних систем.

Зараз ми найбільший корпус за використанням безпілотних систем – як повітряних, так і наземних. Але ефективність залежить не лише від кількості пілотів чи дронів, а насамперед від системи управління і планування,

– наголосив командир.

Окремо Білецький закликав американську аудиторію розглядати підтримку України як внесок у їхню ж безпеку.

"Якщо не зупинити Росію зараз, стримувати відновлений Радянський Союз у Східній Європі буде значно дорожче. Це коштуватиме американцям набагато більше зусиль і грошей", – резюмував Білецький.

Раніше Білецький пояснював, що звинувачення "Азову" в нацизмі є частиною російської пропаганди. За його словами, склад підрозділу та діяльність у ньому військових різних національностей спростовують такі заяви.