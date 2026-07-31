Діяльність підрозділу та його склад, зокрема участь військовослужбовців різних національностей, спростовують такі твердження. Про це Білецький розповів в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Білецький про російську пропаганду?

Відповідаючи на запитання про звинувачення, пов'язані з фото нібито нацистської символіки та дискусіями довкола емблеми підрозділу, Білецький пояснив, як саме працює російська інформаційна кампанія. За його словами, Кремлю вигідно поширювати такий образ, бо він добре продається на Заході й допомагає дискредитувати Україну.

Історія з тим, щоб заявити, що ми нацисти, вона, безумовно, супервигідна, що знову-таки продається в першу чергу на Заході,

– підкреслив він.

Військовий також звернув увагу на те, що російська пропаганда подає себе як нібито захисницю російськомовних українців, хоча факти цьому суперечать. Він розповів, що сам виріс у російськомовній родині, а серед перших бійців "Азову" було багато вихідців зі східних регіонів.

"Один із таких російськомовних із російськомовної сім'ї до недавніх пір – це особисто я. З самого початку "Азов" майже повністю складався з бійців зі Східної України – Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей", – зазначив офіцер.

За словами Білецького, фашизм або націонал-соціалізм для нього означають передусім ідею переваги однієї нації над іншою та захоплення "життєвого простору". У Маріуполі, де підрозділ діяв тривалий час, він бачив зовсім іншу реальність – багатонаціональне місто, де служили люди різного походження.

"Азов" був озброєною військовою частиною. Він знаходився в абсолютно досить специфічному інтернаціональному місті Маріуполь, де велика громада греків, кавказців, мусульман і євреїв. І всі ці люди цих національностей служили в батальйоні "Азов" у значних кількостях,

– розповів Білецький.

Він додав, що оцінювати подібні звинувачення потрібно не за російськими наративами, а за реальними фактами. На його переконання, показовим є й те, що в Україні один із найнижчих рівнів антисемітизму та ксенофобії в Європі.

"Якщо в Україні нацизм або батальйон АЗОВ колись був нацистським, у мене питання: чому в Україні найнижчий рівень актів антисемітизму і ксенофобії в Європі? Де хоч один прояв нашого нацизму?" – резюмував командир.

До слова, у цьому інтерв'ю він зазначив, що до завершення війни не думає про балотування у президенти. Водночас бригадний генерал не виключив такого сценарію у майбутньому.