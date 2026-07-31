Про це він сказав в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер.

Чи планує Білецький балотуватися у президенти?

Передусім Білецький зазначив, що він проти проведення виборів в Україні під час війни. За його словами, українське суспільство, так само як і американське, є досить поляризованим. На думку генерала, це може дуже негативно вплинути на обороноздатність країни.

Білецький розповів, що дав собі слово, до кінця війни залишатися виключно військовим і бути зосередженим лише результаті, перемозі й виживанні підлеглих йому солдатів.

Коли війна закінчиться, тоді й будемо вирішувати, що робити далі,

– наголосив командир.

Генерал додав, що йому хотілося, аби його країна стала кращою і багатшою. На його думку, це спільний борг українців перед тими, хто загинув.

На уточнювальне запитання Лумер, чи таки розглядає Білецький для себе балотування у президенти, він відповів: "Не ні". Отже, генерал не виключив такої можливості у майбутньому.

Нагадаємо, що Лора Лумер є ультраправою блогеркою. прихильницею Дональд Трампа. Наприкінці липня вони приїхала в Україну, щоб самостійно "розвінчати" російську пропаганду.

Блогерка також взяла інтерв'ю у Володимира Зеленського.