Об этом он рассказал в интервью американской блогерше из движения MAGA Лоре Лумер.

Планирует ли Билецкий баллотироваться в президенты?

Прежде всего Билецкий отметил, что он против проведения выборов в Украине во время войны. По его словам, украинское общество, так же как и американское, достаточно поляризовано. По мнению генерала, это может очень негативно повлиять на обороноспособность страны.

Билецкий рассказал, что дал себе слово до конца войны оставаться исключительно военным и сосредоточиваться только на результате, победе и выживании подчиненных ему солдат.

Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше,

– подчеркнул командир.

Генерал добавил, что ему хотелось бы, чтобы его страна стала лучше и богаче. По его мнению, это общий долг украинцев перед теми, кто погиб.

На уточняющий вопрос Лумер о том, рассматривает ли все-таки Билецкий для себя возможность баллотироваться в президенты, он ответил: "Не нет". Таким образом, генерал не исключил такой возможности в будущем.

Напомним, что Лора Лумер – ультраправая блогерша и сторонница Дональда Трампа. В конце июля она приехала в Украину, чтобы самостоятельно "разоблачить" российскую пропаганду.

Блогерша также взяла интервью у Владимира Зеленского.