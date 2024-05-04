Ослепленные в бою: по меньшей мере 1 000 украинских воинов потеряли зрение на войне, – WP

За два года на войне были ранены десятки украинских военных. К сожалению, среди них есть и бойцы, которые навсегда потеряли зрение.

По данным издания The Washington Post, сейчас в Украине насчитывается более 1000 таких случаев. В то же время Украина до сих пор не приспособлена к росту количества незрячих граждан.

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Проблемы Украины

Как рассказала Анна Пуртова, за два года полномасштабной войны по меньшей мере 1000 солдат ослепли. Заведующая офтальмологией киевского госпиталя, где лечат военных и гражданских Татьяна Литвиненко, отмечает, что 30 коек в ее палате всегда заполнены.

Несмотря на то, что медицинские достижения улучшили лечение многих ранений на войне, включая усовершенствованные протезы конечностей, мало что можно сделать для тех, кто теряет зрение на оба глаза и должен научиться ориентироваться в мире без зрения,

– пишет WP.

Издание отмечает, что Украина еще не приспособилась к росту случаев слепоты. В частности, редко встречают собаки-поводыри, много уличных фонарей не подают сигналы для пешеходов, а водители часто паркуются на городских тротуарах, создавая опасные препятствия.

Украинский военный Денис Абдулин в парке в Киеве / фото WP

Кроме вышеупомянутых проблем, незрячие военные должны и принимать вызовы отцовства. Некоторые из защитников Украины так никогда и не увидят своих детей.

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