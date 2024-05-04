За даними видання The Washington Post, наразі в Україні нараховується понад 1000 таких випадків. Водночас Україна досі не пристосована до зростання кількості незрячих громадян.

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Проблеми України

Як розповіла Анна Пуртова, за два роки повномасштабної війни щонайменше 1000 солдатів втратили зір. Завідувачка офтальмології київського госпіталю, де лікують військових і цивільних Тетяна Литвиненко, зазначає, що 30 ліжок у її палаті завжди заповнені.

Незважаючи на те, що медичні досягнення покращили лікування багатьох поранень на війні, включно з удосконаленими протезами кінцівок, мало що можна зробити для тих, хто втрачає зір на обидва ока і повинен навчитися орієнтуватися в світі без зору,

– пише WP.

Видання зазначає, що Україна ще не пристосувалася до зростання випадків сліпоти. Зокрема, рідко зустрічають собаки-поводирі, багато вуличних ліхтарів не подають сигнали для пішоходів, а водії часто паркуються на міських тротуарах, створюючи небезпечні перешкоди.

Український військовий Денис Абдулін у парку в Києві / фото WP

Окрім вищезазначених проблем, незрячі військові повинні й примати виклики батьківства. Деякі з оборонців України так ніколи й не побачать своїх дітей.

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