За даними видання The Washington Post, наразі в Україні нараховується понад 1000 таких випадків. Водночас Україна досі не пристосована до зростання кількості незрячих громадян.
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Проблеми України
Як розповіла Анна Пуртова, за два роки повномасштабної війни щонайменше 1000 солдатів втратили зір. Завідувачка офтальмології київського госпіталю, де лікують військових і цивільних Тетяна Литвиненко, зазначає, що 30 ліжок у її палаті завжди заповнені.
Незважаючи на те, що медичні досягнення покращили лікування багатьох поранень на війні, включно з удосконаленими протезами кінцівок, мало що можна зробити для тих, хто втрачає зір на обидва ока і повинен навчитися орієнтуватися в світі без зору,
– пише WP.
Видання зазначає, що Україна ще не пристосувалася до зростання випадків сліпоти. Зокрема, рідко зустрічають собаки-поводирі, багато вуличних ліхтарів не подають сигнали для пішоходів, а водії часто паркуються на міських тротуарах, створюючи небезпечні перешкоди.
Український військовий Денис Абдулін у парку в Києві / фото WP
Окрім вищезазначених проблем, незрячі військові повинні й примати виклики батьківства. Деякі з оборонців України так ніколи й не побачать своїх дітей.
Останнє, що бачив – уламки
- За даними НЗСУ у 2022 році осіб з діагнозами сліпота або зниження зору було на 12% більше, ніж у 2021. Минулого року лише за 7 місяців лікарі зафіксували майже таку саму кількість, як за повний 2022 рік – це 19 336 пацієнтів
- У січні 24 Канал розповів, що історію одного з незламних бійців, Олександра, який втратив зір на полі бою. Важкого поранення воїн зазнав наприкінці листопада 2023 року – на Куп’янському напрямку під час мінометного обстрілу. Олександр пам’ятає як відчув, що йому посікло руки та обличчя, а в очах почорніло.
- Після обстрілу захиснику здалося, що він бачив ще хвилин десять. Проте коли він розплющив очі, то зрозумів, що нічого не бачить. Олександр дивом натрапив на бліндаж українських військових.