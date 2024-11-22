24 Канал пише з посиланням на CNN, що фрагменти, зображені на фото, не обов'язково належать до однієї ракети. Про це виданню розповіло джерело в силах безпеки України.

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Що відомо про уламки ракет

Джерело в українських силах безпеки надало фотографії уламків, що залишилися після атаки на місто Дніпро. Київ звинуватив Росію у запуску міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, що, ймовірно, стане першим випадком застосування Москвою такої зброї за більш ніж 1000 днів війни,

– заявило видання.

Проте західний чиновник сказав, що сумнівається, чи була ракета справді міжконтинентальною балістичною.

Що кажуть експерти

Журналісти запитали експертів, якою ракетою Росія могла вдарити по Дніпру 21 листопада.

Видання "Агентство" стверджує, що на місці падіння ракети виявили деталь, що вироблялася для ракети "Булава".

Серійне виробництво цієї ракети триває з кінця 2000-х років. Це може свідчити про те, що в ракеті, яку застосувала в четвер (21 листопада – 24 Канал) російська армія, можуть використовуватися не такі нові технології, як розповідав Путін у своєму відеозверненні,

– кажуть фахівці.

Водночас "Радіо Свобода" Марк Крутов каже, що за номерами деталі, присвоєні їй під час виробництва, зміг виявити на сайті держзакупівель договір від 2013 року на розробку робочої документації для підготовки серійного виробництва запчастин для комплексу "ЗК-30" або його ще називають – міжконтинентальною балістичною ракетою Р-30 "Булава".



На місці атаки виявили уламки від "Булави" / фото CNN

Ця ракета не найновіша в Росії. Адже її почали розробляти ще у 90-ті роки, у 2005 році – випробовували, у 2007 – почали серійний випуск, у 2012 – прийняли на озброєння.

Використання деталей від "Булави" в "новітній" російській ракеті може ставити під сумнів, що вона використовує дійсно нові технології.



Уламок ракети, який знайшли у Дніпрі / фото CNN

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До речі, видання Financial Time написало, що Росія застосувала по Дніпру RS-26 "Рубіж". Про це сказав високопосадовець української армії.

Він заперечив заяву Путіна, у якій диктатор говорив про атаку експериментальною гіперзвуковою ракетою "Орешник", про яку невідомо нічого.