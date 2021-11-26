Потеряла мужа и 5 детей, которых даже не похоронила: тяжелая женская история Голодомора

В Кировоградской области голод был беспощадным. Он забрал у Федори мужа и 5 детей. Выжила лишь маленькая зарожденная жизнь в утробе матери – это и была ее последняя причина не сдаваться.

Историей о Голодоморе в своей семье поделился врио директора Александровского краеведческого музея Василий Билошапка. Он записал воспоминания бабушки Федори, когда та была еще жива. Читайте материал в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений".

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Семья Кваша

Муж Алексей и жена Федоря.

Дети:

Иван;

Татьяна;

Михаил;

Галина;

Василий.

Уже в 1933 году, после смерти детей и мужа, родилась Анна.

События происходили в селе Матреновка Знаменского района.

Слева сидит Алексей Кваша с товарищем, с права – Федоря уже в старости / Фото предоставлено Василием Билошапкой

Судили мужчину за то, что спасал людей

Алексей работал в колхозе старшим конюхом и отвечал за патоку. Ее в начале выписывали голодавшим семьям. Выдавали людям совсем немного – по 1 килограмму. Для многодетных семей это просто капля в море. Алексей не мог быть в стороне.

Мужчина дописывал нолик карандашом, зная, что в семье много детей и килограмм их не спасет. Поэтому патока быстро закончилась и его арестовали за "растрату социалистического имущества".

Однажды, когда меня не было дома, мужа арестовали. Приехали к нам в хату и все из нее забрали. Даже скрыню с детскими вещами в сельсовет доставили. Дети сидят, плачут,

– вспоминала женщина.

Повезли мужа в тюрьму. Потом судили. Советская власть не могла доказать, что Алексей Кваша дописывал те нули, а потому его оправдали и отпустили к семье.

Председатель сельского совета сразу сказал Алексею по возвращении, что все равно его в Сибири сгноят. Однако ему этого сделать не удалось. Кваша умер с голоду. В тот же день – самый старший 13-летний сын.

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

"Стяни тела за ноги в погреб"

Федори не было дома, когда Алексей с сыном умерли. Она ходила к родным в село Ивангород, чтобы найти еду для детей.

Когда вернулась, то старший сын и муж уже лежали мертвые. Возле них стояла миска с бурьяном,

– рассказывала женщина.

Она просила помощи в сельсовете, чтобы похоронить мужа и сына. Однако председатель посоветовал лишь одно: "У тебя погреб есть? То возьми их за ноги и стащи в погреб!".

Помог женщине товарищ, работавший конюхом вместе с Алексеем. Он узнал о смерти своего товарища и его сына и решил помочь в погребении.

"Он вынес мужа и сына в том, в чем они были, положил на телегу. Я хотела вслед идти за повозкой, а сил не было. Только прошла несколько шагов и упала. Так и не смогла дойти до кладбища...", – рассказывала Федоря внуку.

Василий Билошапка из Александровского музея рассказал, что телеги во время Голодомора ездили по селам и забирали мертвых людей, потом выкапывали какую-то яму и туда их сбрасывали. Очень часто забирали еще живых, мол, "все равно умрут" и "чего еще раз ехать".

Где именно похоронены ее родные – женщина не знала до конца жизни. На следующий день она хотела расспросить у конюха о месте, но не успела – он тоже уже был мертв.

Сначала на подводе забирали зерно, а позже возили мертвых / Фото архива Одесской области

Федоря впоследствии потеряла и других детей

Вскоре после потери мужа и старшего сына умерли и другие 4 детей.

Тогда умершие никому не были нужны. Умерли, то и умерли. Лежат, то и лежат. Собаки таскают тела, то никому это не нужно,

– уверяла Федоря.

Она осталась одна с маленькой еще нерожденной доченькой в утробе.

Рождение Анны

Согласно последним данным ученых, в результате Голодомора-геноцида погибло

Практически вся семья Кваша вымерла. Федоря чудом выжила. Когда голод начал стихать, родилась Анна – 25 августа 1933 года.

Но тогда испытания не завершились. Уже на третий день после родов женщину заставили идти работать в колхоз.

Она объясняла, что не с кем оставить младенца, но слушать никто не хотел.

Закутала я дочку в тряпки и понесла в поле на жатву. Носила снопы. Ребенка же в узелке положила на поле,

– припоминала Федоря.

Однажды пришел председатель колхоза, он едва не сел на ребенка. После того, как услышал детский плач, приказал больше на поле с младенцем не ходить, только одной.

"Пришлось мне оставлять ребенка дома на печи. Лежала она целый день одна и голодная. Я возвращалась домой только тогда, когда стемнеет. В каком-то черепке нагревала воды, мыла ребенка...", – говорила Федоря.

Пуп у ребенка был, как кулак

Когда ребенка взяли на осмотр врачи – его пупок был размером, как кулак.

Так она выплакала за это время,

– объясняла женщина.

После этого женщину уже на работу не отправляли. Но на этом ад не закончился.

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Изгнана из собственного дома

Советской власти захотелось, чтобы в доме Кваши жил учитель. И никого не интересовала судьба женщины с ребенком на руках.

"В том доме поселили учителя. Этот "педагог" отгонял нас от дома. Скитались мы, скитались по людям", – рассказывала Федоря.

Женщина жаловалась в различные районные инстанции. Те уверяли, что дом – только ее. Когда Федоря набралась смелости заявить об этом учителю сама, то потом очень пожалела.

Схватил учитель что-то и начал меня бить. Так бил, что ребра поломал. До больницы на станции Треповцы еле дошла вместе с дочерью на руках,

– уверяла Федоря.

После долгой борьбы в дом мать с ребенком все же вернулись.

"Гори-гори, жижа, потому что Ганя есть хочет"

Жить самой с ребенком Федоре было очень трудно. Особенно зимой, ведь в доме было очень холодно, даже вода замерзала.

Женщина сама рубила дрова. Однажды срубила иву, притащила дерево домой, а оно сырое, из-за чего не горело.

Раздуваю огонь, а дочке так есть хочется. Подлезла она к печке и говорит: "Гори-гори, жижа, потому что Ганя есть хочет". Плачу,

– рассказала Федоря.

Но руки женщина не опускала, хотя и из глаз лились слезы каждый день. "Нужно жить. Жить ради ребенка...", – напоминала себе она.