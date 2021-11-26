Історією про Голодомор у своїй родині поділився т.в.о. директора Олександрівського краєзнавчого музею Василь Білошапка. Він записав спогади бабусі Федорі, коли та була ще жива. Читайте матеріал у межах проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь".

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Сім'я Кваша

Чоловік Олексій та дружина Федоря.

Діти:

Іван;

Тетяна;

Михайло;

Галина;

Василь.

Вже у 1933 році, після смерті дітей та чоловіка, народилась Ганна.

Події відбувались у селі Мотронівка Знам'янського району.



Зліва сидить Олексій Кваша з товаришем, з права – Федоря вже у старості / Фото надане Василем Білошапкою

Судили чоловіка за те, що рятував людей

Олексій працював у колгоспі старшим конюхом і відповідав за патоку. Її на початках виписували сім'ям, що голодували. Видавали людям зовсім трішки – по 1 кілограму. Для багатодітних сімей це просто крапля у морі. Олексій не міг бути осторонь.

Чоловік дописував нулик олівцем, знаючи, що у сім'ї багато дітей і кілограм їх не врятує. Відтак патока швидко закінчилась і його заарештували за "розтрату соціалістичного майна".

Одного дня, коли мене не було вдома, чоловіка заарештували. Приїхали до нас в хату і все з неї забрали. Навіть скриню з дитячими речами у сільраду доставили. Діти сидять, плачуть,

– пригадувала жінка.

Повезли чоловіка у в'язницю. Потім судили. Радянська влада не могла довести, що Олексій Кваша дописував ті нулі, а тому його виправдали і відпустили до сім'ї.

Голова сільської ради одразу сказав Олексію після повернення, що все одно його в Сибірі згноїть. Однак йому цього зробити не вдалося. Кваша помер з голоду. У той же день – найстарший 13-річний син.

Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо близько 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

"Стягни тіла за ноги у погріб"

Федорі не було вдома, коли Олексій з сином померли. Вона ходила до рідних у село Івангород, аби знайти їжу для дітей.

Коли повернулась, то старший син і чоловік вже лежали мертві. Біля них стояла миска з бур'яном,

– розповідала жінка.

Вона просила допомоги у сільраді, аби поховати чоловіка та сина. Однак голова порадив лише одне: "У тебе погріб є? То візьми їх за ноги та вкинь у погріб!".

Допоміг жінці товариш, який працював конюхом разом з Олексієм. Він дізнався про смерть свого товариша та його сина і вирішив допомогти у похованні.

"Він виніс чоловіка й сина в тому, в чому вони були, поклав на воза. Я хотіла вслід йти за підводою, а сил не було. Тільки пройшла кілька кроків та й упала. Так і не змогла дійти до цвинтаря…", – розповідала Федоря онукові.

Зверніть увагу! Василь Білошапка з Олександрівського музею розповів, що підводи у час Голодомору їздили селами і забирали мертвих людей, потім викопували якусь яму і туди їх скидали. Дуже часто забирали ще живих, мовляв, "все одно помруть" і "чого ще раз їхати".

Де саме поховані її рідні – жінка не знала до кінця життя. Наступного дня вона хотіла розпитати у конюха про місце, але не встигла – він теж вже був мертвий.



Спочатку підводою забирали зерно, а пізніше возили мертвих / Фото архіву Одещини

Федоря згодом втратила й інших дітей

Незадовго після втрати чоловіка та найстаршого сина померли й інші 4 дітей.

Тоді померлі нікому не були потрібні. Померли, то й померли. Лежать, то й лежать. Собаки тягають тіла, то нікому це не потрібне,

– запевняла Федоря.

Вона залишилась сама з маленькою ще ненародженою донечкою в утробі.

Важливо! Згідно з останніми даними науковців, внаслідок Голодомору-геноциду загинуло 4 мільйони дітей.

Народження Ганни

Практично уся сім'я Кваша вимерла. Федоря дивом вижила. Коли голод почав стихати, народилася Ганна – 25 серпня 1933 року.

Та тоді випробування не завершились. Вже на третій день після пологів жінку змусили йти працювати у колгосп.

Вона пояснювала, що не має з ким залишити немовля, але слухати ніхто не хотів.

Закутала я дочку в ганчірки і понесла в поле на жнива. Носила снопи. Дитину ж у вузлику поклала на полі,

– пригадувала Федоря.

Одного разу прийшов голова колгоспу, він ледь не сів на дитину. Після того, як почув дитячий плач, наказав більше на поле з немовлям не ходити, лише самій.

"Довелось мені залишати дитину вдома на печі. Лежала вона цілий день сама і голодна. Я верталась додому тільки тоді, коли смеркне. У якомусь черепку нагрівала води, мила дитину...", – казала Федоря.

Пуп у дитини був, як кулак

Коли дитину взяли на огляд лікарі – її пуп був розміром, як кулак.

Так вона виплакала за цей час,

– пояснювала жінка.

Після цього жінку вже на роботу не відправляли. Та на цьому пекло не закінчилося.

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Вигнана з власної хати

Радянській владі захотілось, аби в хаті Квашів жив вчитель. І нікого не цікавила доля жінки з дитиною на руках.

"В тій хаті оселили вчителя. Цей "педагог" відганяв нас від хати. Поневірялись ми, поневірялись по людях", – розповідала Федоря.

Жінка скаржилась у різні районні інстанції. Ті запевняли, що хата – лише її. Коли Федоря набралась сміливості заявити про це вчителю з власних вуст, то потім дуже пожаліла.

Схопив учитель щось та почав мене бити. Так бив, що ребра поламав. До лікарні на станції Трепівці ледве дійшла разом з дочкою на руках,

– запевняла Федоря.

Після довгої боротьби до хати мати з дитиною таки повернулись.

"Гори-гори, жижа, бо Ганя їсти хоче"

Жити самій з дитиною Федорі було дуже скрутно. Особливо взимку, адже у хаті було дуже холодно, навіть вода замерзала.

Жінка сама рубала дрова. Одного разу зрубала вербу, притягла дерево додому, а воно сире, через що не горіло.

Роздмухую вогонь, а доньці так їсти хочеться. Підлізла вона до печі та й каже: "Гори-гори, жижа, бо Ганя їсти хоче". Плачу,

– розповіла Федоря.

Та руки жінка не опускала, хоч і з очей лились сльози щодня. "Потрібно жити. Жити заради дитини…", – нагадувала собі вона.

Пам'ятаймо жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років. У пам'ять про понад 7 мільйонів вбитих українців закликаємо усіх запалити "свічку пам'яті", поставити її на підвіконні о 16:00 27 листопада та вшанувати загиблих хвилиною мовчання.