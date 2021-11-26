Историей о Голодоморе в своей семье поделился врио директора Александровского краеведческого музея Василий Билошапка. Он записал воспоминания бабушки Федори, когда та была еще жива. Читайте материал в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений".
Интересно Убита смертью жениха: девушка во времена Голодомора вышила "свадебный" рушник опухшими руками
Семья Кваша
Муж Алексей и жена Федоря.
Дети:
- Иван;
- Татьяна;
- Михаил;
- Галина;
- Василий.
Уже в 1933 году, после смерти детей и мужа, родилась Анна.
События происходили в селе Матреновка Знаменского района.
Слева сидит Алексей Кваша с товарищем, с права – Федоря уже в старости / Фото предоставлено Василием Билошапкой
Судили мужчину за то, что спасал людей
Алексей работал в колхозе старшим конюхом и отвечал за патоку. Ее в начале выписывали голодавшим семьям. Выдавали людям совсем немного – по 1 килограмму. Для многодетных семей это просто капля в море. Алексей не мог быть в стороне.
Мужчина дописывал нолик карандашом, зная, что в семье много детей и килограмм их не спасет. Поэтому патока быстро закончилась и его арестовали за "растрату социалистического имущества".
Однажды, когда меня не было дома, мужа арестовали. Приехали к нам в хату и все из нее забрали. Даже скрыню с детскими вещами в сельсовет доставили. Дети сидят, плачут,
– вспоминала женщина.
Повезли мужа в тюрьму. Потом судили. Советская власть не могла доказать, что Алексей Кваша дописывал те нули, а потому его оправдали и отпустили к семье.
Председатель сельского совета сразу сказал Алексею по возвращении, что все равно его в Сибири сгноят. Однако ему этого сделать не удалось. Кваша умер с голоду. В тот же день – самый старший 13-летний сын.
"Стяни тела за ноги в погреб"
Федори не было дома, когда Алексей с сыном умерли. Она ходила к родным в село Ивангород, чтобы найти еду для детей.
Когда вернулась, то старший сын и муж уже лежали мертвые. Возле них стояла миска с бурьяном,
– рассказывала женщина.
Она просила помощи в сельсовете, чтобы похоронить мужа и сына. Однако председатель посоветовал лишь одно: "У тебя погреб есть? То возьми их за ноги и стащи в погреб!".
Помог женщине товарищ, работавший конюхом вместе с Алексеем. Он узнал о смерти своего товарища и его сына и решил помочь в погребении.
"Он вынес мужа и сына в том, в чем они были, положил на телегу. Я хотела вслед идти за повозкой, а сил не было. Только прошла несколько шагов и упала. Так и не смогла дойти до кладбища...", – рассказывала Федоря внуку.
Где именно похоронены ее родные – женщина не знала до конца жизни. На следующий день она хотела расспросить у конюха о месте, но не успела – он тоже уже был мертв.
Сначала на подводе забирали зерно, а позже возили мертвых / Фото архива Одесской области
Федоря впоследствии потеряла и других детей
Вскоре после потери мужа и старшего сына умерли и другие 4 детей.
Тогда умершие никому не были нужны. Умерли, то и умерли. Лежат, то и лежат. Собаки таскают тела, то никому это не нужно,
– уверяла Федоря.
Она осталась одна с маленькой еще нерожденной доченькой в утробе.
Рождение Анны
Практически вся семья Кваша вымерла. Федоря чудом выжила. Когда голод начал стихать, родилась Анна – 25 августа 1933 года.
Но тогда испытания не завершились. Уже на третий день после родов женщину заставили идти работать в колхоз.
Она объясняла, что не с кем оставить младенца, но слушать никто не хотел.
Закутала я дочку в тряпки и понесла в поле на жатву. Носила снопы. Ребенка же в узелке положила на поле,
– припоминала Федоря.
Однажды пришел председатель колхоза, он едва не сел на ребенка. После того, как услышал детский плач, приказал больше на поле с младенцем не ходить, только одной.
"Пришлось мне оставлять ребенка дома на печи. Лежала она целый день одна и голодная. Я возвращалась домой только тогда, когда стемнеет. В каком-то черепке нагревала воды, мыла ребенка...", – говорила Федоря.
Пуп у ребенка был, как кулак
Когда ребенка взяли на осмотр врачи – его пупок был размером, как кулак.
Так она выплакала за это время,
– объясняла женщина.
После этого женщину уже на работу не отправляли. Но на этом ад не закончился.
Стоит увидеть Голодомор в фото: запрещенные кадры геноцида 1932–1933 годов, которых боялся Сталин
Изгнана из собственного дома
Советской власти захотелось, чтобы в доме Кваши жил учитель. И никого не интересовала судьба женщины с ребенком на руках.
"В том доме поселили учителя. Этот "педагог" отгонял нас от дома. Скитались мы, скитались по людям", – рассказывала Федоря.
Женщина жаловалась в различные районные инстанции. Те уверяли, что дом – только ее. Когда Федоря набралась смелости заявить об этом учителю сама, то потом очень пожалела.
Схватил учитель что-то и начал меня бить. Так бил, что ребра поломал. До больницы на станции Треповцы еле дошла вместе с дочерью на руках,
– уверяла Федоря.
После долгой борьбы в дом мать с ребенком все же вернулись.
"Гори-гори, жижа, потому что Ганя есть хочет"
Жить самой с ребенком Федоре было очень трудно. Особенно зимой, ведь в доме было очень холодно, даже вода замерзала.
Женщина сама рубила дрова. Однажды срубила иву, притащила дерево домой, а оно сырое, из-за чего не горело.
Раздуваю огонь, а дочке так есть хочется. Подлезла она к печке и говорит: "Гори-гори, жижа, потому что Ганя есть хочет". Плачу,
– рассказала Федоря.
Но руки женщина не опускала, хотя и из глаз лились слезы каждый день. "Нужно жить. Жить ради ребенка...", – напоминала себе она.