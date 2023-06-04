Террористический удар по Краматорскому вокзалу в апреле 2022 года унес жизни 61 человека, 121 – получил ранения. Среди них и потерявшая ногу Наталья Степаненко, а ее дочь, 11-летняя Яна, к сожалению, потеряла обе ноги. О деталях их лечения 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
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Семья делает успехи
В сверхсложном состоянии после обстрела семью привезли на лечение во Львов. В детской больнице они провели два месяца, после чего семья Степаненко поехала в Соединенные Штаты для протезирования.
Яна делает невероятные успехи, даже на велосипеде ездит. Но и она, и мама в один голос говорят, что хотят вернуться домой, хотят во Львов. Мы ожидаем, что уже в августе они будут у нас,
– сообщил Андрей Садовый.
Во Львове будет большая встреча семьи. Мэр Львова отметил, что для этого необходимо подготовить полностью перестроить детскую реабилитацию. Она будет сделана на очень высоком уровне. В частности, уже сейчас производят сбор средств через платформу Добро.ua. На фонд Unbroken нужно дополнительно собрать 35 миллионов.
"Детская реабилитация гораздо сложнее, чем взрослая. А если говорить о протезировании детей, то нужно понять, что ребенку потребуется каждый год новый протез", – отметил Садовый.
Андрей Садовый о реабилитации семьи Степаненко после удара по Краматорску: смотрите видео
Планов для помощи пострадавшим много
Андрей Садовый рассказал, что большой целью является строительство мощного производства протезов во Львове. Важно, чтобы там было и протезирование, и обслуживание. Ведь каждый человек, у которого нет конечности, должен заниматься этим все последующие годы.
Мы сейчас выстраиваем систему человечности Unbroken, которая включает все элементы: сверхсложные операции, протезирование, производство протезов, физическая психологическая и социальная реабилитация,
– рассказал мэр Львова.
Развивают также другие направления проекта: Unbroken Sport и Unbroken Art. Кроме того, во Львове строят жилье для людей, потерявших дома в результате российской агрессии.
Во Львове пытаются создать все условия для того, чтобы люди могли жить достойно. Затем этот опыт планируется передавать на другие общины Украины.
Удар по вокзалу в Краматорске: что известно
- 8 апреля 2022 года, оккупанты совершили теракт на вокзале в Краматорске. Российская армия попала ракетой "Точка У" фактически по скоплению людей, которые как раз ожидали возможности эвакуироваться. По данным областного управления Нацполиции Донецкой области, ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни человек.
- Отметим, что именно в этот период Краматорск был самым большим хабом для эвакуации людей из Донецкой и Луганской областей.
- В Офисе Президента подтвердили, что Россия хорошо знала, куда они избивают и сколько людей будет в этом месте. Ведь перед такими ударами всегда идет доразведка цели.
- Напомним также о том, что на ракете, запущенной по вокзалу, был надпись "за детей". Что еще раз подчеркивает бесчеловечность и лицемерие россиян.
- Министерство обороны России цинично заявило о своей непричастности к ракетному удару по Краматорскому железнодорожному вокзалу.