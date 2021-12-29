Потерялись в лесу под Днепром: 10-летний сын спасал отца без сознания теплом собственного тела

Под Днепром в лесу потерялись мужчина с 10-летним сыном. Отцу стало плохо, поэтому ребенок согревал его собственным телом.

Инцидент произошел 28 декабря возле города Павлограда Днепропетровской области. В полицию позвонила мать мальчика и жена пропавшего мужа.

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Под Днепром в лесу потерялся отец с 10-летним сыном

В полиции рассказали, что взволнованная женщина позвонила им ориентировочно в 22:30 28 декабря и сообщила, что ее муж и 10-летний сын около 13 часов ушли в лес и не вернулись.

Примерно в 18 часов маленький Артем позвонил матери и сообщил, что отцу стало плохо и они потерялись в лесу. Также мальчик рассказал, что где-то рядом он видел подвесной мостик,

– говорится в сообщении.

Правоохранители ориентировочно в час ночи вместе с кинологом и собакой прочесывали лес. На расстоянии 4 километров от дороги нашли пропавших.

"Чтобы спасти отца, маленький Артем, лег на него и пытался согреть теплом собственного тела", – рассказали в полиции.

Для мальчика и отца вызвали скорую помощь. Их госпитализировали. Известно, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

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