Поиски 6-летнего Алексея Стефанцива продолжаются. В полиции просят помощи у всех, кто обладает хотя бы минимальной информацией о том, где находится мальчик.
Обратите внимание Спасатели продолжают искать 6-летнего мальчика, потерявшегося на Говерле: фото, видео
Приметы пропавшего ребенка
Пропавший Алексей является мальчиком среднего телосложения, ростом около 110 сантиметров. Глаза – карие, волосы – короткие каштановые.
В день исчезновения был одет в зеленую футболку и брюки, окрашенные в камуфляжный цвет. На голове у него была голубая кепка с красным козырьком. Кроме того, полиция опубликовала фото пропавшего ребенка.
Исчезновение 6-летнего ребенка в Карпатах: главное
- 6-летний Алексей исчез вечером 14 августа, когда вместе с 5 другими туристами поднимался на самую высокую вершину Украины – Говерлу.
- Полиция и спасатели сразу же развернули поиски. По состоянию на утро 15 августа 2021 года в местности работает 7 поисковых групп.
- Всего к поискам маленького Алексея Стефанцива привлекли 156 человек, 19 единиц техники, 3 собаки и квадрокоптер.
- Поиски ребенка до сих пор продолжаются.