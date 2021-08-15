Поиски 6-летнего Алексея Стефанцива продолжаются. В полиции просят помощи у всех, кто обладает хотя бы минимальной информацией о том, где находится мальчик.

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Приметы пропавшего ребенка

Пропавший Алексей является мальчиком среднего телосложения, ростом около 110 сантиметров. Глаза – карие, волосы – короткие каштановые.

В день исчезновения был одет в зеленую футболку и брюки, окрашенные в камуфляжный цвет. На голове у него была голубая кепка с красным козырьком. Кроме того, полиция опубликовала фото пропавшего ребенка.

Важно! Если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет найти 6-летнего Алексея, Национальная полиция просит обращаться на линию "102" или в отдел ювенальной превенции УПД ГУНП Ивано-Франковской области по телефонам (0342) 79-03-23 ​​или 097-97 -65-101.

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