Пошуки 6-річного Олексія Стефанціва тривають. У поліції просять допомоги у всіх, хто володіє бодай мінімальною інформацією про те, де зараз перебуває хлопчик.
Зверніть увагу Рятувальники продовжують шукати 6-річного хлопчика, що загубився на Говерлі: фото, відео
Прикмети зниклої дитини
Зниклий Олексій є хлопчиком середньої статури, ростом близько 110 сантиметрів. Очі – карі, волосся – коротке каштанове.
У день зникнення був одягнений у зелену футболку та штани, забарвлені у камуфляжний колір. На голові в нього була блакитна кепка з червоним козирком. Окрім того, поліція опублікувала фото зниклої дитини.
Зникнення 6-річної дитини в Карпатах: головне
- 6-річний Олексій зник ввечері 14 серпня, коли разом з 5 іншими туристами підіймався на найвищу вершину України – Говерлу.
- Поліція та рятувальники одразу ж розгорнули пошуки. Станом на ранок 15 серпня 2021 року в місцевості працює 7 пошукових груп.
- Загалом до пошуку маленького Олексія Стефанціва залучили 156 осіб, 19 одиниць техніки, 3 собаки та квадрокоптер.
- Пошуки дитини досі тривають.