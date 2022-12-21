Список может удивить: экономист назвал страны, которые начали покупать больше российской нефти

Евросоюз одобрил решение по установлению предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Благодаря этому экспорт нефти из России за последнюю неделю упал на 54%.

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. По его мнению, это не показатель того, что Россия потерпела экономическое поражение. Ведь эти данные следует рассматривать в контексте других событий.

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Отработка механизма

Он отметил, что на падение экспорта нефти из России повлияли несколько факторов:

во-первых, неделя – это не показатель, это период приспособления рынка к новым условиям;

во-вторых, продолжался большой ремонт нефтяного терминала на Балтике, и это также спровоцировало уменьшение общего объема продаж через Балтийское море;

в третьих, максимальная цена прайс-кепа в 60 долларов за баррель, установленная на российскую нефть, это была попытка Европы отработать определенный механизм.

"Сегодня фактическая рыночная цена российской нефти на Балтике 53 – 54 доллара за баррель, а в Новороссийске – 49 долларов за баррель. То есть 60 долларов – это ни о чем. Это для того, чтобы отработать механизм и через две недели снова вернуться к его пересмотру ", – отметил экономист.

Ограничение верхней цены на нефть – не для Европы

По его словам, когда было обсуждение цифры прайс-кепа, поляки отмечали, для того чтобы ударить по бюджету России, нужно установить цену 30 – 35 долларов. Тогда страны Европы решили подождать и выработать механизм, потому что под него были подвязаны очень серьезные вещи.

Механизм ограничения верхней цены на нефть вводился не для Европы. Европа ведь и так ничего не покупает. Там действует шестой пакет санкций и полное эмбарго. Речь идет о третьих странах,

– подчеркнул он.

По его словам, основной танкерный флот мира – есть греческий. Основные страховые компании, страхующие сегодня танкеры и грузы, идущие по морскому пути, – британские.

"Поэтому идет речь о приспособлении всей транспортной инфраструктуры, напрямую завязанной на европейские правила и законодательство, к тем вещам", – рассказал Пендзин.

Он отметил, что сегодня много стран, которые активно продолжают покупать российскую нефть.

"Индия увеличила объем в семь раз. Покупают Китай, и, как ни странно, Турция, которая к тому же еще и активно начала создавать на своей территории российский газовый хаб", - подчеркнул экономист.

На компании Турции могут быть наложены санкции

Он отметил, что Турции это не мешает активно сотрудничать с Украиной по зерновому коридору. Турки пытаются усидеть на двух стульях. Также они претендуют на определенного регионального лидера, потому ведут очень специфическую политику.

Даже руководство Европы заявило, что если это будет продолжаться, может подняться вопрос о наложении санкций на конкретные турецкие компании, которые помогают обходить европейские санкции России,

– подчеркнул он.

По словам Олега Пендзина, в любом случае, общий объем добычи нефти уменьшился примерно на 7%.

"Это существенный момент. И прайс-кеп однозначно ограничит поступление денег в российский бюджет. А от нефти россияне получают примерно 35% от общих поступлений", - резюмировал он.

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