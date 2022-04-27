Средство стало эффективным и дополнительным ко всем остальным инструментам борьбы. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Наши службы сейчас работают максимально мобилизованно и эффективно. Но когда люди фиксируют в режиме реального времени, и речь идет о тысячах людей, то появляется комплексное видение того, где находятся и куда движутся оккупанты. А потом с ними что-то постоянно происходит, что-то для нас хорошее,

– говорит Федоров.

По его словам, сейчас на территории временно оккупированных областей Украины борьба все равно продолжается. Поэтому очень важно понимать, где есть враг и что он там делает.

Украинцы научились отличать технику

Федоров уверяет, что этот инструмент важен и в Донецкой, и в Луганской, и в Запорожской, и в Херсонской областях.

Люди уже даже научились отличать виды техники, очень четко описывают происходящее. Украинцы передают геолокацию, фото и видео.

"Понятно, что нужно быть очень аккуратными. Но эти орки настолько отсталые, что даже не понимают, что постоянно находятся под камерами и все знают, где они и что они делают", – говорит Федоров.

Что известно о "єВорог"

На 15 апреля Федоров сообщал, что уже 250 тысяч украинцев предоставили информацию о передвижении врага и его вражеской технике. "єВорог" выполняет такую же функцию, как телеграм-бот СБУ. Отличается через приложение Дия, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

ВСУ каждый день тщательно исследуют тактику оккупантов, чтобы лучше понимать, как нанести им максимальные потери. Именно поэтому очень важно фиксировать все действия врагов как можно чаще.

Федоров объяснял, что отправлять видео с вражеской техникой или солдатами желательно до 1 минуты или 3 – 4 фото. Очень важно писать, в каком направлении движется колонна. Ведь по перечню техники невозможно спрогнозировать время прибытия врага в определенную точку.

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