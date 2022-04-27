Засіб став ефективним і додатковим до всіх інших інструментів боротьби. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До теми Партизани знищили вже близько 100 окупантів у Мелітополі, – мер

Наші служби зараз працюють максимально мобілізовано і ефективно. Та коли люди фіксують в режимі реального часу, і мова йде про тисячі людей, то з'являється комплексне бачення того, де перебувають та куди рухаються окупанти. А потім з ними щось постійно відбувається, щось для нас хороше,

– каже Федоров.

За його словами, зараз на територіях тимчасово окупованих областей України боротьба все одно триває. Тому дуже важливо розуміти, де є ворог і що він там робить.

Українці навчилися відрізняти техніку

Федоров запевняє, що цей інструмент є важливим і в Донецькій, і в Луганській, і в Запорізькій, і в Херсонській областях.

Люди вже навіть навчилися відрізняти види техніки, дуже чітко описують те, що відбувається. Українці передають геолокації, фото та відео.

"Зрозуміло, що потрібно бути дуже обережними. Але ці орки настільки відсталі, що навіть не розуміють, що постійно перебувають під камерами і всі знають, де вони і що вони роблять", – каже Федоров.

Що відомо про "єВорог"

На 15 квітня Федоров повідомляв, що вже 250 тисяч українців подали інформацію про пересування ворога та його ворожої техніки. єВорог виконує таку ж функцію, як телеграм-бот СБУ. Відрізняється через застосунок Дія, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

ЗСУ кожного дня ретельно досліджують тактику окупантів, щоб краще розуміти, як завдати їм максимальних втрат. Саме тому дуже важливо фіксувати всі дії ворогів якнайчастіше.

Федоров пояснював, що надсилати відео з ворожою технікою чи солдатами бажано до 1 хвилини або 3 – 4 фото. Дуже важливо писати, в якому саме напрямку рухається колона. Адже за переліком техніки неможливо спрогнозувати час прибуття ворога у певну точку.

Ситуація на фронті за 27 квітня: дивіться відео