"Потомок хана Субедея": у полководца шойгу возникли большие проблемы с цифрами

После обращения путина россиян ждало еще и выступление шойгу, министра обороны россии. Он заявил, что потерь почти нет, а россия потеряла чуть больше 6 тысяч военных.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что цифры очень сильно подводят шойгу, мы видим, что подсчет – не его сильная сторона.

Читайте также путин окончательно признал поражение в "спецоперации": агония уже началась

"Мне интересно, с точки зрения рядового российского обывателя – хотел бы кто-то воевать под крылом у такого "полководца", как шойгу", – говорит Мусиенко.

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований Понятно, что в Туве, откуда он родом, полагают, что он – перерождение хана Субедея, который был правой рукой Чингисхана. Однако с другой стороны, действительно ли россияне готовы воевать за таких людей, у которых каждое поражение – это тактическое отступление и все всегда "следует плану".

"Это абсурд, на месте россиян я бы откровенно протестовал", – добавляет специалист.

Мусиенко также подчеркнул, что шойгу на 100% подводит разведка, непонятно откуда он черпает информацию.

Как шойгу россиянам врал о количестве жертв: смотрите видео

"Даже если он озвучивал цифры "с потолка", то количество раненых всегда превышает количество убитых – это классическая практика всех противостояний", – резюмирует он.