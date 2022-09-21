Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що цифри надзвичайно сильно підводять шойгу, ми бачимо, що підрахунок – не його сильна сторона.

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"Мені цікаво, з точки зору рядового російського обивателя – чи хтось дуже сильно б хотів воювати під крилом у такого "полководця", як шойгу", – каже Мусієнко.

Олександр Мусієнко керівник Центру військово-правових досліджень Зрозуміло, що у Туві, звідки він родом, гадають, що він – переродження хана Субедея, який був правицею Чингісхана. Проте з іншого боку, чи справді росіяни готові воювати за таких людей, у яких кожна поразка – це тактичний відступ і все завжди "йде за планом".

"Це абсурд, на місці росіян, я б відверто протестував", – додає фахівець.

Мусієнко також підкреслив, що шойгу на 100% підводить розвідка, не зрозуміло, звідки він черпає інформацію.

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"Навіть якщо він озвучував цифри "зі стелі", то кількість поранених завжди перевищує кількість вбитих – це класична практика усіх протистоянь", – резюмує він.